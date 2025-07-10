Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibinin parkurlu ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı, kuvvet, dayanıklılık koşuları ve taktiksel çalışmalarla son buldu.
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