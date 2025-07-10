Vezirköprü'de gençlerle renkli yaz etkinliği düzenlendi
Vezirköprü Belediyesi tarafından gençlere yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği gerçekleştirildi.
Vezirköprü Belediyesi tarafından gençlere yönelik "Yaz Seninle Güzel" etkinliği gerçekleştirildi.
Şenlik kapsamında gençler, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşüne katıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de gençlerle bir araya gelerek sohbet etti
Gençler, hem doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla birlikte sosyal bir ortamda yaz mevsiminin tadını çıkardı.
Etkinlik, doğaya olan ilgiyi artırmanın yanı sıra gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmeyi de amaçladı.
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