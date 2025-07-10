Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ş.G. (45) idaresindeki (45) 16 RT 028 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda, B.K'nin (27) kullandığı 34 FHJ 012 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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