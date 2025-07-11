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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede

        Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:30
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede
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        Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 zanlının işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 40 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, 8 Temmuz'da Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ile Sinop'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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