Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de LGS sınavında tam puan alan Karakuş'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Asya Deniz Karakuş, Kaymakam Özgür Kaya'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de LGS sınavında tam puan alan Karakuş'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Asya Deniz Karakuş, Kaymakam Özgür Kaya'ya ziyarette bulundu.

        Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Asya Deniz Karakuş, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

        Karakuş ile anne babası, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Sinan Başkemer ile Vezirköprü İlçe Milli Müdürü Resül Özata'yı ziyaret etti.

        Özata, ilçeden böyle bir başarı çıktığı için çok mutlu olduklarını dile getirerek, Karakuş'u başarısından dolayı tebrik etti.

        Karakuş ile ailesi, daha sonra İlçe Mili Eğitim Müdürü Özata, şube müdürü Burak Akça ve Başkemer ile Kaymakam Kaya'ya ziyarette bulundu.

        Kaya, ilçelerinden böyle bir başarı geldiği için gurur duyduklarını vurgulayarak, Karakuş'a plaket ve hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak
        Samsun'da "Uluslararası Halk Oyunları Festivali" 17 Temmuz'da başlayacak
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuya hizmet ve...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuya hizmet ve...
        Paralimpik judocu Döndü Yeşilyurt, yarım kalan madalya hayaline Los Angeles...
        Paralimpik judocu Döndü Yeşilyurt, yarım kalan madalya hayaline Los Angeles...
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede
        Alaçam'da şehitler için dua edildi
        Alaçam'da şehitler için dua edildi
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede
        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 40 zanlı adliyede