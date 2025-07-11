Vezirköprü'de LGS sınavında tam puan alan Karakuş'tan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Asya Deniz Karakuş, Kaymakam Özgür Kaya'ya ziyarette bulundu.

Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Asya Deniz Karakuş, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Karakuş ile anne babası, Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Sinan Başkemer ile Vezirköprü İlçe Milli Müdürü Resül Özata'yı ziyaret etti.

Özata, ilçeden böyle bir başarı çıktığı için çok mutlu olduklarını dile getirerek, Karakuş'u başarısından dolayı tebrik etti.

Karakuş ile ailesi, daha sonra İlçe Mili Eğitim Müdürü Özata, şube müdürü Burak Akça ve Başkemer ile Kaymakam Kaya'ya ziyarette bulundu.

Kaya, ilçelerinden böyle bir başarı geldiği için gurur duyduklarını vurgulayarak, Karakuş'a plaket ve hediye verdi.