Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali 23 Temmuz'da başlayacak

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesince gerçekleştirilecek festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri sınırları arasında doğanın ve tarihin kalbinde doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak.

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