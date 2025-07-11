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        Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali 23 Temmuz'da başlayacak

        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:51
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        Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali 23 Temmuz'da başlayacak
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        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

        Bafra Belediyesince gerçekleştirilecek festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri sınırları arasında doğanın ve tarihin kalbinde doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak.

        Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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