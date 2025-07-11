Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde mezunlar buluşması düzenlendi

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ve okuldan mezun olanlar katıldı.

Okul müdürü Coşkun Yıldız, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlere teşekkür ederek, mezunlar buluşmasının geleneksel hale getirileceğini ifade etti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda mezunlar ve öğretmenler bir araya geldi.

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