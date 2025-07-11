Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce 3 adreste yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 105 kurusıkı tabanca fişeği ile 30 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, S.B. ve S.S.Ç. emniyete götürüldü.
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