Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekiplerce 3 adreste yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 105 kurusıkı tabanca fişeği ile 30 tüfek kartuşu ele geçirdi.

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