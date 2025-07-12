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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:36
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

        İlkadım ilçesinde şüpheli R.E'ye (28) ait ikamete düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 84 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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