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        Bankacılığı bırakıp Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çilek üreticisi oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Zehra Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında aldığı fidelerle çilek üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:12
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        Bankacılığı bırakıp Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çilek üreticisi oldu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Zehra Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında aldığı fidelerle çilek üretimine başladı.

        Evli olan Zehra Şahin, AA muhabirine, üniversitede bankacılık ve finans lisans bölümünde eğitim gördüğünü, daha sonra özel bankalarda çalıştığını söyledi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"nden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen bildirimle haberdar olduğunu belirten Şahin, "Doyran Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu civarda çilek yetiştiriciliği kolay kolay olmuyor. Zirat mühendislerinin desteği ve aldığımız eğitim sonucunda devlet destekli bir başvuruda bulunmuş olduk. Şu anda çilek yetiştiriciliğine devam ediyoruz." dedi.

        Tarım sektörünün zor bir iş olduğunu, ürüne bebek gibi bakmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getiren Şahin, "Güzel bir yetiştiricilikle verim alacağımızı bildiğimden bu işe devam edeceğim." diye konuştu.

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