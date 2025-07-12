Samsun "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile ivme kazanacak
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nın kentin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nın kentin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.
Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü olacak Samsun'daki Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini, diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın uygulamaya alınmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.
Programın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütüleceğine işaret eden Tavlı, "Silah ve silah parçaları ile akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi sektörleri, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon liraya kadar faiz ve kar payı desteği veya makine desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ve yüzde 60 kurumlar vergisi indirimi, 8 yıl SGK işveren hissesi desteği, OSB'ler dahil yatırım yeri tahsisi, destek unsurları sağlanacak." ifadesini kullandı.
Samsun'un tüm güçlü yönleri ve fırsatlarıyla ulusal ve uluslararası alanda yatırımcıların gözdesi haline geleceğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:
"Bu program sayesinde ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine çok daha güçlü şekilde katkı sağlamaya, Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edilecektir. Teşvik programının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, kuzeyin üretim merkezi Samsun'umuzun hedeflerine ulaşması noktasında vermiş oldukları tüm destek ve katkıları için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız başta olmak üzere kıymetli bakanlarımıza, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, oda başkanlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."
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