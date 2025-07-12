Samsun "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile ivme kazanacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nın kentin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını bildirdi.

Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü olacak Samsun'daki Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların devam ettiğini, diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın uygulamaya alınmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Programın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütüleceğine işaret eden Tavlı, "Silah ve silah parçaları ile akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi sektörleri, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon liraya kadar faiz ve kar payı desteği veya makine desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ve yüzde 60 kurumlar vergisi indirimi, 8 yıl SGK işveren hissesi desteği, OSB'ler dahil yatırım yeri tahsisi, destek unsurları sağlanacak." ifadesini kullandı.