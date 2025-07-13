Samsun'da akülü arabasıyla havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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