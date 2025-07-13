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        Samsun'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:15
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        Samsun'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun’un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisine giden Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A, R.D, M.Y, S.K, İ.H.K, D.A. ve F.M’yi sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde keşif yaparken yakaladı.

        Zanlıların yanlarında define aramada kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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