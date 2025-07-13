Samsun'da kaçak kazı için keşif yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Gürün Mahallesi Deliktaş mevkisine giden Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A, R.D, M.Y, S.K, İ.H.K, D.A. ve F.M’yi sit alanı olan kaya mezarları bölgesinde keşif yaparken yakaladı.

Samsun’un Ladik ilçesinde kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.

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