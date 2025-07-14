Samsun'da mevlit sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu

Durumu ağır seyreden 15 yaşındaki bir çocuk ise Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede düzenlenen mevlidin ardından 17 kişide bulantı, kusma gibi şikayetler görüldü.

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