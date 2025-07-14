Samsun'da mevlit sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen mevlit sonrası 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen mevlit sonrası 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçede düzenlenen mevlidin ardından 17 kişide bulantı, kusma gibi şikayetler görüldü.
Hastaneye başvuran bu kişiler, tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavilerinin ardından 16 kişi, taburcu edildi.
Durumu ağır seyreden 15 yaşındaki bir çocuk ise Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.
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