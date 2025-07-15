Vezirköprü'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis ile vatandaşlar katıldı.
Programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okunarak dua edildi, ardından öğle namazı kılındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.