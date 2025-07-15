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        Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:48
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        Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
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        Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve diğer ilgililerin şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, 15 Temmuz temalı şiirler okundu.

        Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın konuşmasının ardından 15 Temmuz hain darbe girişimine dair videolar izlendi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da meydanda kurulan dev ekrandan aktarıldı.

        Programa İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hüseyin Talay, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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