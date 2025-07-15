Salıpazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Programa İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hüseyin Talay, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ve diğer ilgililerin şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

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