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        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği düzenlendi

        Ladik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:24
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        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği düzenlendi
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        Ladik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Belediye önünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an tilavetinden sonra Kaymakam Muhammet Özbalta ve Belediye Başkanı Adnan Topal konuşma yaptı.

        Şiirlerin okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının ardından sela okunmasıyla ile sona eren programa Cumhuriyet Savcısı Özge Erdem, Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Servet Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, MHP İlçe Başkanı Gülami Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

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