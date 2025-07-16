Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

        Şehitlik ziyareti ve Çarşı Camisi'ndeki mevlidi şerif ile başlayan program, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile devam etti.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, "Demokrasimize ve milli birliğimize yönelik her türlü tehdide karşı omuz omuza durmaya devam edeceğiz." dedi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç da darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin şuuruyla engellendiğini kaydetti.

        Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesi ve sinevizyon gösteriminin ardından son buldu.

        Etkinliğe Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Bafra Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Bafra Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursları devam ediyor
        Samsun'da 10 bin 600 makaron ele geçirildi
        Samsun'da 10 bin 600 makaron ele geçirildi
        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği düzenlendi
        Ladik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliği düzenlendi
        Gazi Tümgeneral Ala: 25 kez ameliyat oldum, canımı vermeye her zaman hazırı...
        Gazi Tümgeneral Ala: 25 kez ameliyat oldum, canımı vermeye her zaman hazırı...
        Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Vezirköprü'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliği düzenlendi
        Vezirköprü'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliği düzenlendi