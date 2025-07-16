Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Şehitlik ziyareti ve Çarşı Camisi'ndeki mevlidi şerif ile başlayan program, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile devam etti.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, "Demokrasimize ve milli birliğimize yönelik her türlü tehdide karşı omuz omuza durmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin şuuruyla engellendiğini kaydetti.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesi ve sinevizyon gösteriminin ardından son buldu.

Etkinliğe Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile vatandaşlar katıldı.