Samsun'da su kanalında kadın cesedi bulundu

Ailesince hakkında kayıp ihbarı yapılan Derya D'ye (38) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kızılırmak Seddesi Millet Bahçesi'ndeki su kanalında bir kadının hareketsiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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