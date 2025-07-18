Samsun'da hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.K. (37) adresinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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