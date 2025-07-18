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        Samsun'da 3 bin 200 makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:54
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        Samsun'da 3 bin 200 makaron ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 3 bin 200 bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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