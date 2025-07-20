Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, P.F. (32), aracıyla ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşi B.F'nin (30) Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gitti.
P.F, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.F'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
B.F, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan P.F. ise polis ekiplerince yakalandı.
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