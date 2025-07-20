Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, P.F. (32), aracıyla ağabeyinin boşanma aşamasındaki eşi B.F'nin (30) Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gitti.

        P.F, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.F'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        B.F, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan P.F. ise polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören ga...
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 51. YILI - Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören ga...
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Salıpazarı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı o...
        Salıpazarı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı o...
        İnşaattan düşen ustanın bacağına demir saplandı; olay kamerada
        İnşaattan düşen ustanın bacağına demir saplandı; olay kamerada
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Destici: Terör örgütünü ya da uzantılarını asla meşru görmedik, görmeyiz
        Destici: Terör örgütünü ya da uzantılarını asla meşru görmedik, görmeyiz