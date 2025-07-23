Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 23:11 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 7 bin 336 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.E. (22) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı

        Benzer Haberler

        Samsun'da eğitimini tamamlayan 489 polis adayı mezun oldu
        Samsun'da eğitimini tamamlayan 489 polis adayı mezun oldu
        Samsun'da hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli a...
        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli a...
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi