Samsun'da hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'nun (27) Samsun'dan Giresun'a gideceği bilgisine ulaşılması üzerine otobüs, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu.
Yakalanan T.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.