Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'nun (27) Samsun'dan Giresun'a gideceği bilgisine ulaşılması üzerine otobüs, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durduruldu.

        Yakalanan T.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli a...
        Samsun'da şehit polisin ismini yaşatacak trafik amirliği binasının temeli a...
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı
        AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan, Ladik'te İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğinden KADES ve güvenlik bilgilendirmesi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı
        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı (2)