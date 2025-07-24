Samsun'daki 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali iptal edildi

17 Temmuz'da başlayan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları,35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 25 Temmuz'da sona erecekti.

Doğan, açıklamasında, "Belediyemizce düzenlediğimiz 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivalimizi bu üzücü hadise sebebiyle noktalıyoruz. Tüm hemşehrilerimize anlayışları için teşekkür ederiz. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Samsun'da düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

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