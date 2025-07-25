Samsun'da tamir etmeye çalıştığı ot biçme makinesinin altında kalan kişi öldü

Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Kocalar Mahallesi'nde Turgut Arslan (59), traktörün arkasına bağlı olan ve arızalanan ot biçme makinesini tamir etmeye çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.