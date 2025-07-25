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        Samsun'da tamir etmeye çalıştığı ot biçme makinesinin altında kalan kişi öldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üzerine ot biçme makinesi düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:25
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        Samsun'da tamir etmeye çalıştığı ot biçme makinesinin altında kalan kişi öldü
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üzerine ot biçme makinesi düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Kocalar Mahallesi'nde Turgut Arslan (59), traktörün arkasına bağlı olan ve arızalanan ot biçme makinesini tamir etmeye çalıştı.

        Bu sırada ot biçme makinesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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