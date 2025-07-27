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        Samsun'da 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:38
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        Samsun'da 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda İ.A. (63) ve H.G'nin (35) arazisinde kenevir ekimi yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

        Zanlıların arazilerinde yapılan aramada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        İ.A. ve H.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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