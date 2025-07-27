Samsun'da 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zanlıların arazilerinde yapılan aramada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bu kapsamda İ.A. (63) ve H.G'nin (35) arazisinde kenevir ekimi yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

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