Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaca, "Günlerdir orman yangınlarına karşı dikkatli olunması için anons yapıyoruz. Ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınları, hayatını kaybeden kahraman ekiplerimizle ciğerlerimizi yakıyor. Lütfen uyarılara kulak verelim, ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Karayonca Mahallesi Karınca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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