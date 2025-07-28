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        Tekkeköy'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:28 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:28
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        Tekkeköy'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kirazlık mevkisinde bulunan bir çağrı merkezinin arkasında TEDAŞ'a ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tekkeköy Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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