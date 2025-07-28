Tekkeköy'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tekkeköy Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kirazlık mevkisinde bulunan bir çağrı merkezinin arkasında TEDAŞ'a ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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