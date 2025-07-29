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        Belediye ekipleri yıkılan ağaçtan düşen leyleklere yeni yuva yaptı

        Samsun'da Terme Belediyesi, yıkılan ağaçtaki yuvalarından düşen 3 leylek yavrusunu tedavi ederek yapılan yeni yuvaya yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:33
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        Belediye ekipleri yıkılan ağaçtan düşen leyleklere yeni yuva yaptı
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        Samsun'da Terme Belediyesi, yıkılan ağaçtaki yuvalarından düşen 3 leylek yavrusunu tedavi ederek yapılan yeni yuvaya yerleştirdi.

        İlçeye bağlı Çay Mahallesi'nde Emine Çelebi'ye ait evin bahçesindeki ağacın bir bölümünün devrilmesi nedeniyle yuvaları zarar gören leylekler için Terme Belediyesi ekipleri seferber oldu.

        Belediye ekipleri, ağacın çürüyen bölümünün yıkılması sonucu zarar gören leylek yuvasına müdahalede bulunarak, doğal yaşamın kesintiye uğramaması için çalışma yürüttü.

        Yıkılan yuvada bulunan 3 leylek yavrusu, veteriner hekim gözetiminde tedavi altına alındıktan sonra Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı ağaçta yapılan yeni yuvaya yerleştirildi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine, doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, "Vatandaşımızın belediyemize ihbarı üzerine ekiplerimizce yaralı leylek yavrularını sağlıklı şekilde kurtarılması ve yeni yuvalarına kavuşmaları bizleri mutlu etti. Belediye olarak doğadaki tüm canlıların doğal yaşamlarına özen gösteriyor ve önemsiyoruz. Can taşıyan her varlık bizim için değerli." dedi.

        Leylek yavrularının yuvadan düştüğünü görerek Terme Belediyesine bildiren Emine Çelebi ise bahçesindeki leylek yuvasını kontrol ettiğinde yerinde olmadığını fark ettiğini anlatarak, "Bahçeye geldiğimde ağacın devrilmesiyle yuvanın yıkıldığını, yavruların yerde olduğunu gördüm. Terme Belediyesini arayarak durumu bildirdim. Ardından belediye ekipleri yavruları muayene etti ve yıkılan yuva yerine yenisini yaptı." diye konuştu.

        Veteriner hekim Refik Durmuş da Anafartalar Caddesi'nde leylek yuvasının yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirterek, "Üç yavru, bir anaç olduğu belirtildi. Anne, yuvaya gelemedi yuvaları yıkıldığı için. Biz de belediye ekiplerimizce yuvamızı yaptık ve yavruları bakımlarının ardından yeni yuvalarına güvenle yerleştirdik." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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