Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

H.T'nin (160) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik araştırma yürütüldü.

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