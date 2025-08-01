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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:33 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:35
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik araştırma yürütüldü.

        H.T'nin (160) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı.

        Aramada 1045 gram kubar esrar, 51 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.T, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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