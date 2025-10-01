Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlanacak

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın ortaklığında yürütülen "Karadeniz Halkının Karadeniz Biyoçeşitliliğini Tanıması ve Koruması İçin Farkındalığın Artırılması Projesi" ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Karadeniz'deki yerel, istilacı ve nesli tehlike altındaki türlerin 3D modellemesi yapılacak ve düzenlenecek eğitimlerde vatandaşlara tanıtılacak.

Vatandaşlar da geliştirilecek mobil uygulama üzerinden gözlemlerini paylaşarak, türlerin dağılımına dair veri sağlayacak.

Proje kapsamında ayrıca, Karadeniz'deki türleri tanıtan e-kitapçık hazırlanacak. e-kitapçık, mobil uygulamada türleri tanımak isteyenler için rehber olarak kullanılacak.

Yerel ve uluslararası işbirlikleriyle koruma önlemleri geliştirilecek projede özellikle gençlerin ekosistemi koruma bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Projede Türkiye'den Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacer Sağlam, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu, Doç. Dr. Rafet Öztürk, Doç. Dr. Hasan Ölmez ile Dr. öğretim üyeleri Mehmet Zeki Şener, İlknur Yıldız ve Ahmet Şahin yer alıyor.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Hacer Sağlam, AA muhabirine, proje kapsamında Karadeniz'de bulunan yerel, istilacı ve yabancı ile nesli tehdit altındaki türleri tanıtacaklarını söyledi.

Sağlam, vatandaşların planktondan yunusa kadar tüm türleri tanımasını ve farkındalıklarının artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

- Yabancı türlerin biyoçeşitliliğe etkisi de ortaya konulacak

Sağlam, Karadeniz'in pek çok türün yoğun olarak bulunduğu zengin bir deniz olduğunu söyledi.

Denize dökülen tatlı su kaynaklarının plankton bolluğunu artırdığını belirten Sağlam, bunun da hamsi gibi planktonla beslenen türlerin zenginliğine katkı sağladığını vurguladı.

Proje ile yabancı türlerin biyoçeşitliliğe etkisinin de ortaya konulacağını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Hangi türlerin nesli tehdit altında, bu türleri anlatmaya çalışacağız. Tehdit unsurları nelerdir, biyoçeşitliliğimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor, üzerimize düşen sorumluluklar neler, bunları aktaracağız. Amacımız Karadeniz halkına, Bulgaristan ve Romanya'daki ortaklarımızla türleri tanıtarak farkındalığı artırmak. Asıl hedefimiz özellikle gençler, üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere balıkçılar, karar vericiler ve denize ilgisi olan tüm vatandaşların Karadeniz'deki türleri tanıması."