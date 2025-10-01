Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlanacak

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın ortaklığında yürütülen "Karadeniz Halkının Karadeniz Biyoçeşitliliğini Tanıması ve Koruması İçin Farkındalığın Artırılması Projesi" ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in biyoçeşitliliğinin kıyıdaş halklara tanıtılıp korunması sağlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın ortaklığında yürütülen "Karadeniz Halkının Karadeniz Biyoçeşitliliğini Tanıması ve Koruması İçin Farkındalığın Artırılması Projesi" ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        Proje kapsamında Karadeniz'deki yerel, istilacı ve nesli tehlike altındaki türlerin 3D modellemesi yapılacak ve düzenlenecek eğitimlerde vatandaşlara tanıtılacak.

        Vatandaşlar da geliştirilecek mobil uygulama üzerinden gözlemlerini paylaşarak, türlerin dağılımına dair veri sağlayacak.

        Proje kapsamında ayrıca, Karadeniz'deki türleri tanıtan e-kitapçık hazırlanacak. e-kitapçık, mobil uygulamada türleri tanımak isteyenler için rehber olarak kullanılacak.

        Yerel ve uluslararası işbirlikleriyle koruma önlemleri geliştirilecek projede özellikle gençlerin ekosistemi koruma bilincinin artırılması amaçlanıyor.

        Projede Türkiye'den Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacer Sağlam, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu, Doç. Dr. Rafet Öztürk, Doç. Dr. Hasan Ölmez ile Dr. öğretim üyeleri Mehmet Zeki Şener, İlknur Yıldız ve Ahmet Şahin yer alıyor.

        Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Hacer Sağlam, AA muhabirine, proje kapsamında Karadeniz'de bulunan yerel, istilacı ve yabancı ile nesli tehdit altındaki türleri tanıtacaklarını söyledi.

        Sağlam, vatandaşların planktondan yunusa kadar tüm türleri tanımasını ve farkındalıklarının artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        - Yabancı türlerin biyoçeşitliliğe etkisi de ortaya konulacak

        Sağlam, Karadeniz'in pek çok türün yoğun olarak bulunduğu zengin bir deniz olduğunu söyledi.

        Denize dökülen tatlı su kaynaklarının plankton bolluğunu artırdığını belirten Sağlam, bunun da hamsi gibi planktonla beslenen türlerin zenginliğine katkı sağladığını vurguladı.

        Proje ile yabancı türlerin biyoçeşitliliğe etkisinin de ortaya konulacağını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Hangi türlerin nesli tehdit altında, bu türleri anlatmaya çalışacağız. Tehdit unsurları nelerdir, biyoçeşitliliğimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor, üzerimize düşen sorumluluklar neler, bunları aktaracağız. Amacımız Karadeniz halkına, Bulgaristan ve Romanya'daki ortaklarımızla türleri tanıtarak farkındalığı artırmak. Asıl hedefimiz özellikle gençler, üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere balıkçılar, karar vericiler ve denize ilgisi olan tüm vatandaşların Karadeniz'deki türleri tanıması."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahne alacak
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçına yarın Polonya deplasmanında...
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme maçlar...
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı
        Uluslararası Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası, Samsun'da başladı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın tanıtımı yapıldı