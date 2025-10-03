Samsun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını protesto etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıları protesto eden öğrenciler, cuma namazı çıkışı OMÜ Kampüs Camisi önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile pankart açan öğrenciler, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Umut Albayrak, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Albayrak, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.