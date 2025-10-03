Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını protesto etti

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:09
        Samsun'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını protesto etti
        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıları protesto eden öğrenciler, cuma namazı çıkışı OMÜ Kampüs Camisi önünde toplandı.

        Filistin bayrakları ile pankart açan öğrenciler, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar İsrail aleyhine slogan atarak yürüdü.

        Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Umut Albayrak, bugün insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

        İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Albayrak, "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

        Sadece Filistin için değil, insanlığın onuru için ayakta olduklarını vurgulayan Albayrak, "Bir kez daha haykırıyoruz, İsrail ancak güçten anlar. Zulme sessiz kalan, ihanet eder. Gazze ve Sumud yalnız değildir. İslam dünyası, ihanetin hesabını verecek. Bu millet zalime boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu milletin vicdanı satılık değildir. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yürüyüşe Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.

