GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, S.S, H.C, M.B, Y.E.A. ile F.K. tutuklandı, S.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.

