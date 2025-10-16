Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:32
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) emniyete götürüldü.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M, S.S, H.C, M.B, Y.E.A. ile F.K. tutuklandı, S.C. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

