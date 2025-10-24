Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nda Gazze'ye yardım kermesi

Okul müdürü Erkut Ercan, Gazze halkının acılarını paylaşmak ve artan insani ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla kermes düzenlendiğini belirterek, "Kermesten elde edilen para ilgili yardım hesabına yatırıldı. Kermesimize destek veren tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Kermesten elde edilen 26 bin 500 lira, Gazze'ye yardım yapılması amacıyla bağışlandı.

