Samsun'da otomobilde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Körfez Mahallesi Eczaneler Tramvay Durağı yakınlarında otomobilde oturan H.Ö. (42) ile M.D. (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. bıçakla H.Ö'yü yaraladı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Şüpheli ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
