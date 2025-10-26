Habertürk
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        26.10.2025 - 09:35
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı.

        Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor.

        Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

