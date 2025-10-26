Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'dan bilim şenliğine ziyaret

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:52
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'dan bilim şenliğine ziyaret
        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğine katıldı.

        Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Kurnaz, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kurnaz, "Gençlerimizin bilimsel düşünceyi ve araştırma ruhunu geliştirmelerine katkı sunan bu anlamlı etkinlikte, öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Son derece değerli çalışmaları, projeleri, fikirleri ve düşünceleri duymak ve görmek bizleri gururlandırdı. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak, eğitime, bilime ve teknolojiye yönelik atılım, yenilik ve gelişmeleri yakından takip ediyor, desteğimizi eksik etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bilim Şenliğinde öğrencilerin hazırladığı projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

