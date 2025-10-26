Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'un semalarını uçurtmalar renklendirdi

        Samsun'un semaları renkli uçurtmalarla şenlendi.

        26.10.2025 - 17:21
        Samsun'un semalarını uçurtmalar renklendirdi
        Samsun'un semaları renkli uçurtmalarla şenlendi.

        Atakum sahilinde çocuklar ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

        Sahile gelen vatandaşlara renkli görüntüler sunan onlarca uçurtma, çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı.

        Hem çocuklar hem de aileler, sahilde keyifli vakit geçirirken, uçurtmaların gökyüzündeki renkli görüntüsü ilgi odağı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

