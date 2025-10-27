Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi" başlatıldı.

        Projenin ilk etabında Çarşamba ve Terme ilçelerinde kullanılacak 7 yeni otobüs için "SATUS 1. Etap Doğu İlçeleri-Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Hizmete Alım Töreni" düzenlendi.

        Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'un bahçesindeki törende 7 yeni otobüsün temsili anahtarı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teslim edildi.

        - "Otobüs ve taşımacılık tipinin belirlenmesiyle alakalı çalışma yürütüldü"

        Doğan, yaptığı konuşmada, SATUS'un ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, vatandaşların konforlu, ekonomik ve erişilebilir ulaşım hizmetine kavuşacağını söyledi.

        Şoförlerin gelir elde edemedikleri için araçlarını yenileyemediklerini, yolcuların da bu nedenle toplu taşımayı tercih etmediklerine dikkati çeken Doğan, "Buna bir 'Dur' demek, hem şoför esnafımızın hem vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için Ulaşım Dairesi Başkanlığımız, İstanbul Teknik Üniversitesinden hocalarımız bir çalışma yaptı. Hem yolcuyla sürekli görüşme hem şoför esnafımızla otobüs ve taşımacılık tipinin belirlenmesiyle alakalı çalışma yürütüldü." dedi.

        Kentteki vatandaşlar toplu taşımada nasıl hizmet alıyorsa ilçedekilere de aynı hizmeti ulaştırmak istediklerini vurgulayan Doğan, "65 yaş üstünün desteklenmesi yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleşecek. Bir saat içinde aktarmalardan ücret vermeyerek Samsun içindeki seyahatine devam etmiş olacak. Çarşamba'dan, Terme'den sonra Salıpazarı hattı, diğer ilçelerimizin hattında da bu modernizasyonu devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğan, ilçedeki otobüsleri kenttekilerle entegre hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Terme'den SAMULAŞ kartını okutan bir hemşehrimiz, Samsun merkezdeki yolculuk sürecini ücretsiz şekilde bir saat içindeki aktarmada devam ettirecekse bunu sağlamak için de toplu taşımaya doğru bir yönelim mutlaka olacaktır. Bu, şoför esnafımıza her ay ilave Büyükşehir Belediyesinden bir ödemeyi de beraberinde getirecek. Ulaşım konforunun sadece Samsun'un merkezinde yaşayan Samsunların değil tüm ilçelerinde yaşayan Samsunların ulaşması gereken bir refah olduğuna inanıyoruz. Amacımız bu refahı tüm hemşehrilerimize hissettirmek, engelli erişimine uygun, bebek arabasıyla rahat binilebilen, bagajını rahatça koyabildiği bir sistemi de inşallah insanlarımızın bu yeni araçlarla beraber imkanlar dahilinde kavuşmasını sağlamış olacağız."

        Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Nemrutlu da akademinin desteği ve sahadan toplanan verilerle kapsamlı çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Nemrutlu, "Elde edilen bulgular, teknik uzmanlar, işletmeci temsilcileri ve kullanıcıların katılımı ile oluşturulan ortak akıl platformunda titizlikle değerlendirildi. Bu istişareler sonucunda filo tasarım kriterlerinden gelir paylaşım mekanizmasına, dijital izleme altyapısından erişilebilirlik standartlarına kadar sistemin bütün usulleri yeniden tasarlandı. Hizmete alınan sistemin teknik altyapısı, işte bu katılımcı planlama sürecinin bir ürünüdür." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, yeni otobüsleri inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi
        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi
        Havza'da velilere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi ver...
        Havza'da velilere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitimi ver...
        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        'Aileler çocuklarıyla iletişim halindeyse o çocuklar zorbalıktan korunuyor'
        'Aileler çocuklarıyla iletişim halindeyse o çocuklar zorbalıktan korunuyor'
        Çobana çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü hakkında iddianame
        Çobana çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü hakkında iddianame