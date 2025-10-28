Habertürk
        Bafra Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi

        Bafra Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi

        Bafra Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlediği 5. Geleneksel Satranç Turnuvası, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

        Giriş: 28.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:14
        Bafra Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi
        Bafra Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlediği 5. Geleneksel Satranç Turnuvası, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

        Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen turnuvaya 19 farklı şehirden 235 sporcu katıldı.

        İki gün süren ve farklı yaş kategorilerinde ilgi gören turnuvada sporcular, strateji ve sabır gerektiren satrançta yeteneklerini sergiledi.

        A Kategorisi: Birinci Alparslan Işık, B Kategorisi: Birinci Numan Emre Gökceren, 14 Yaş ve Altı Kategorisi: Birinci Kemal Bulut, 10 Yaş ve Altı Kategorisi: Birinci Ertuğrul Sözen ödül almaya hak kazanan sporcular oldu.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, satrancın gençler için önemine değinerek, "Amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu tür etkinliklerle hem zihinsel hem de sosyal yönden geliştirmek. Satranç, düşünme becerilerini artıran, sabrı öğreten bir spor. Bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Katkılarından ötürü TSF koordinasyonuna, Samsun Satranç İl Temsilciliğine ve Bafra Satranç İlçe Temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Turnuva sonunda dört farklı kategoride dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.

        Ödül törenine AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın yanı sıra, TSF Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse, TSF Bafra Temsilcisi Cemal Bekgöz, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, organizasyon dolayısıyla Bafra Belediyesi ve TSF’ye teşekkürlerini iletti. Bafra Belediyesi, sporu ve gençleri destekleyen projelerin devam edeceğini duyurdu.

