Bafra Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası sona erdi

Bafra Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlediği 5. Geleneksel Satranç Turnuvası, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen turnuvaya 19 farklı şehirden 235 sporcu katıldı.

İki gün süren ve farklı yaş kategorilerinde ilgi gören turnuvada sporcular, strateji ve sabır gerektiren satrançta yeteneklerini sergiledi.

A Kategorisi: Birinci Alparslan Işık, B Kategorisi: Birinci Numan Emre Gökceren, 14 Yaş ve Altı Kategorisi: Birinci Kemal Bulut, 10 Yaş ve Altı Kategorisi: Birinci Ertuğrul Sözen ödül almaya hak kazanan sporcular oldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, satrancın gençler için önemine değinerek, "Amacımız, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu tür etkinliklerle hem zihinsel hem de sosyal yönden geliştirmek. Satranç, düşünme becerilerini artıran, sabrı öğreten bir spor. Bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Katkılarından ötürü TSF koordinasyonuna, Samsun Satranç İl Temsilciliğine ve Bafra Satranç İlçe Temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.