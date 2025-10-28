Habertürk
        Bafra'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi

        Bafra'da "Parça Tesirli Pazarlar" oyunu sahnelendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:19
        
        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği gecede, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı "Parça Tesirli Pazarlar" adlı komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

        Bafra Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Bafralılar ilgi gösterdi. Esprili diyalogları ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Tiyatroseverler, hem eğlenceli hem de düşündürücü anların olduğu oyunda, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun performansını büyük beğeniyle karşıladı.

        Oyun sonunda izleyiciler, böyle önemli bir kültürel etkinliğin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür etti.

        Bafra Belediyesinin sanata ve kültürel etkinliklere verdiği desteğin, ilçede sanata olan ilgiyi artırmaya devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

