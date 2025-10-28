Tekkeköy'de öğrencilere Cumhuriyet Bayramı öncesi bayram tıraşı yapıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tıraş yapıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tıraş yapıldı.
Tekkeköy ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kibarlar İlkokulu'na gönüllü olarak gelen Gökhan Topçu, öğrencilerin bayram tıraşını ücretsiz olarak yaptı.
Okul yönetimi ve öğrenciler, desteklerinden dolayı Topçu'ya teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.