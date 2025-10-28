Samsun Valisi Tavlı, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Tavlı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri ve gazileri minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Milli Mücadele'nin ilk adımının Samsun'da atıldığını anımsatan Tavlı, "Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı vizyonuyla taçlandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

