        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:35
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde program düzenlendi.

        Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit ve Belediye Başkanı Murat İkiz çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Kutlamalar kapsamında yarın saat 09.30'da Kaymakam Ayvat makamında tebrikleri kabul edecek, saat 10.00'da ise ilçe stadında resmi kutlama programı yapılacak.

