Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Törene İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hüseyin Talay, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
