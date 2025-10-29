Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Murat A. (25) yönetimindeki 55 ASH 742 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
