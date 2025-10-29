Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Samsun, Tokat, Çorum, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da Cumhuriyet'in 102. yılı törenlerle kutlandı.

Samsun'daki kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı'nın tebrikleri kabulüyle başladı.

Ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Tavlı, ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'da atılan Milli Mücadele'nin Türk milletinin eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırıldığını söyledi.

Tavlı, "Türkiye Cumhuriyeti ezelden ebede büyük umutlarla yürürken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak, 102 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen odakların uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir." dedi.

Konuşmaların ardından gaziler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu da konser verdi. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı. - Tokat Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Abdullah Köklü tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu. Kutlama programı, geçit töreniyle son buldu.

- Çorum Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Ali Çalgan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kadeş Barış Meydanı'nda devam eden törende, Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, vatandaşların bayramını kutladı. Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunları, mehter takımı ve jimnastik gösterileri sunuldu. Törende, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki savaş uçakları da gösteri uçuşu yaptı. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Başsavcı Ahmet Bektaş da katıldı. - Sinop Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasıyla devam eden törende, Vali Özarslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu. İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince tüfekli gösterinin de yapıldığı kutlamalar, tören geçidiyle son buldu. Bu arada balıkçılar da Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle törenin yapıldığı sahile yaklaşarak vatandaşları selamladı. - Amasya Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 102. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ecdatlarının büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunulan tören, geçit töreninin ardından son buldu. - Güney Koreli kadın Vali Bakan'a Türk bayrağı hediye etti Amasya'ya turist olarak gelen Güney Koreli 36 yaşındaki Hong Youngsook, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Geçiş töreninde öğrencilerle yürüyen Youngsook, Vali Bakan'a Türk bayrağı hediye etti. Youngsook, "Bu benim için çok özel bir deneyim. Sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Atatürk'e hayranlık duyuyorum." dedi Törene, AK Parti Amasya milletvekili Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı. - Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Karakoç, vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Dallı, konuşma yaptı.

Ardından halk oyunları ve spor kulüplerinin gösterileri sunuldu, öğrenciler şiir okudu. Müzik dinletisinin ardından Kastamonu İl Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bir otelin çatısından iple inerken Türk bayrağı açtı. Kastamonu Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğince de silahlı ve yakın dövüş sanatları ile ilgili gösteri sunuldu. - Çankırı Çankırı'daki tören, valilik makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Ardından Milli İrade Meydanı'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Buradaki programda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, törene katılan vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı ile öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra Vali Taşolar, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.