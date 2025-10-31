Samsun'da kırsal bölgedeki ilkokulda uygulamalı trafik eğitimi verildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kırsal bölgede bulunan ilkokulda Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kırsal bölgede bulunan ilkokulda Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.
Kibarlar İlkokulu'nda Samsun İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eğitimde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler, akülü arabalarla oluşturulan parkurda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
Kibarlar İlkokulu müdür yetkili öğretmeni Deniz Ünal, eğitimin öğrenciler için oldukça faydalı geçtiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini kavradı. Kırsaldaki okullarımızda bu tür etkinliklerin yapılması çocuklarımızın gelişimi açısından çok değerli. İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.