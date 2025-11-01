Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 75. Yıl Huzurevi sakinlerine şiir ve müzik dinletisi sunuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile gençler, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Aile Yılı" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 75. Yıl Huzurevi sakinlerine şiir ve müzik dinletisi sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile gençler, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Aile Yılı" etkinliğinde bir araya geldi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi öğrencileri, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

        Dinleti, Mehmet Akif Ersoy'un "Ye's" ve Halit Fahri Ozansoy'un "Vatan Destanı" şiirlerinin okunmasıyla başladı.

        Ardından müzik atölyesi öğrencileri ve eğitmenler İsmet Özkan ile Samet Türe'nin hazırladığı repertuvar sunuldu.

        Dinletide, "Çanakkale İçinde," "Halil İbrahim," "Yıldızların Altında," "Hatırlat Sevgili," "Saydım Kaç Gün Oldu" ve "Fikrimin İnce Gülü" gibi eserler seslendirildi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, şiir ve müziğin birleştirici ve huzur verici ortamında Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 75. Yıl Huzurevi'nden gelen büyüklerle ve gençleri buluşturduklarını belirterek, emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        İnsanın içsel yolculuğunu anlatan bale eseri "Sonsuz Uyanış" sahneye konula...
        İnsanın içsel yolculuğunu anlatan bale eseri "Sonsuz Uyanış" sahneye konula...
        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet...
        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet...
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)