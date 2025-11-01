Samsun'da 75. Yıl Huzurevi sakinlerine şiir ve müzik dinletisi sunuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile gençler, Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Aile Yılı" etkinliğinde bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi öğrencileri, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Dinleti, Mehmet Akif Ersoy'un "Ye's" ve Halit Fahri Ozansoy'un "Vatan Destanı" şiirlerinin okunmasıyla başladı.

Ardından müzik atölyesi öğrencileri ve eğitmenler İsmet Özkan ile Samet Türe'nin hazırladığı repertuvar sunuldu.

Dinletide, "Çanakkale İçinde," "Halil İbrahim," "Yıldızların Altında," "Hatırlat Sevgili," "Saydım Kaç Gün Oldu" ve "Fikrimin İnce Gülü" gibi eserler seslendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, şiir ve müziğin birleştirici ve huzur verici ortamında Aile Yılı etkinlikleri kapsamında 75. Yıl Huzurevi'nden gelen büyüklerle ve gençleri buluşturduklarını belirterek, emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.